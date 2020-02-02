السفير الألماني يدعو إلى الامتناع عن الأنشطة العسكرية قرب مراكز احتجاز المهاجرين

دعا السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوفتش، اليوم الأحد، إلى «ضرورة الامتناع عن أي شكل من أشكال الأنشطة العسكرية بالقرب من مراكز إحتجاز المهاجرين غير الشرعيين».

جاء ذلك في تغريدة للسفير الألماني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعليقا على تسجيل مصور بثته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول مراكز الاحتجاز في ليبيا. وقال أوفتش «تقدير كبير لعمل المفوضية وجميع المنظمات الإنسانية في هذه الظروف الصعبة».

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ويوم الإثنين الماضي، نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرا جديدا بشأن «الغارتين الجويتين اللتين استهدفتا مجمع مباني الضمان في تاجوراء 2 يوليو الماضي». وأوصت البعثة حكومة الوفاق والقيادة العامة بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ووافية حول الغارات الجوية، ودعت البعثة إلى إغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين مع ضمان حصولهم على الحماية والمساعدة فورا.



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