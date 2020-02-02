التجارة والتنمية يعلن إنشاء شركة قابضة بقيمة 500 مليون

قال رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية جمال عبد المالك في تصريح لـ 218 إن المصرف سيعلن عن شركة قابضة للاستثمار بقيمة 500 مليون دينار.

وأضاف عبد المالك خلال حديثه بالمؤتمر السنوي الليبي للتجارة الإلكترونية اليوم في بنغازي أنه سيكون لمصرف التجارة والتنمية 50‎%‎ من أسهم هذه الشركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية أن الشركة الحديثة ستكون واجهة جديدة للاستثمار والإنشاء والتنمية في البلاد.

وكان المصرف قد ساهم في استثمارات عديدة بينها شركة واصل لنقل الركاب وشركة طيران برنيق التي من المنتظر أن تباشر أعمالها خلال أشهر فضلا عن توقيعه لعقد مع الحكومة الليبية لإنشاء صالة ركاب في مطار بنينا الدولي.

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