مفوضية اللاجئين: نواصل عملنا في طرابلس لدعم النازحين والمهاجرين

أكد رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا جان بول كافاليري أن المفوضية لاتزال متواجدة في العاصمة طرابلس رغم إغلاقها مركز التجمع والمغادرة بالمدينة بسبب الأوضاع الأمنية.

وقال كافاليري في تسجيل مصور “يؤسفنا اتخاذ قرار تعليق انشطتنا في مرفق التجمع والمغادرة وإجلاء جميع طالبي اللجوء فيه بالتعاون مع السلطات الليبية لكن لم يكن لدينا أي خيار آخر فقد تم إنشاء مركز عسكري في المنطقة بجوار المركز وأصبح الوضع خطيرا جدا”.

وأضاف: “لكننا نبقى في ليبيا ونبقى في طرابلس ومازلنا نعمل ونحسن برامجنا لدعم اللاجئين في الأماكن السكنية” مشيرا إلى أن بعض الذين تحدث معهم في طرابلس موجود منذ أسابيع والبعض الآخر موجود منذ سنوات مؤكدا أنهم يعملون في المدينة لكن الوضع أصبح أكثر صعوبة بسبب النزاع المسلح الذي دفع لرفع سعر إيجار العقارات مضيفا أن أحد اللاجئين أخبره أن مالك عقار طلب منه إخلاء الشقة لاستقبال أسرة ليبية نازحة ما يعني أن الوضع سئ على الجميع لكن المفوضية تعمل بجهد لدعم الليبيين واللاجئين معربا عن أمله في تمكن المفوضية في استئناف نشاطها بالمركز فيما بعد