إرهابي هارب من أجدابيا..رصد ضمن قوات مصراتة في منطقة “أبوقرين” تعرف عليه

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن أحد المجرمين الإرهابيين الهاربين من مدينة أجدابيا المدعو فؤاد محمد عبدالكريم الزوي الشهير “أسكر” ظهر في نهاية يناير المنصرم ضمن صفوف مليشيات مصراتة في محور أبوقرين شرقي مدينة مصراتة.

وأوضح المصدر أن الزوي من مواليد 1983 ومن سكان شارع إسطنبول بالقرب من مدرسه ” أسماء بنت الصديق ” في مدينة أجدابيا قبل أحداث فبراير 2011 كان عسكريا في جهاز الدعم المركزي في المدينة.

وأكد المصدر أن الإرهابي الهارب شارك في أحداث فبراير 2011 ومنها انضم إلى ما يعرف بالقاطع الحدودي بإمرة المدعو بشير بوظفيرة.

وأفاد المصدر أنه عرف عن الزوي بتبرؤ والده منه بعد قيامه بضرب والده في أحد شوارع مدينة أجدابيا.

وأشار إلى أنه خلال العام 2013 تم طرده من المعسكر القاطع الحدودي أجدابيا، وذلك بسبب قيامه بسرقة سلاح نوع “رشاش بيكة” من داخل المعسكر، ومنها التحق بالمجموعات المتطرفة في مدينة أجدابيا منذ 2013.

وذكر المصدر أنه تم تكليف الزوي بمهام التأمين والحراسة في بوابة الـ 60 الواقعة جنوب مدينة أجدابيا لصالح التنظيمات المتطرفة وتحديدا تحت إمرة القيادي المتطرف محمد محمود عبدالعالي الزوي الشهير “طمطم” أحد قيادات مجلس شورى تحالف ثوار أجدابيا.

وأكد المصدر ان الإرهابي متهم بالتورط في عده قضايا اغتيال في مدينة أجدابيا والتي طالت بعضها رجال الأمن والعسكريين ومواطنيين مساندين للقوات المسلحة الليبية.

وأوضح المصدر أن الزوي شارك من ضمن المجموعات المتطرفة ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة أجدابيا وتحديدًا معركة “شارع القلوز” خلال يناير وفبراير 2016.

وأضاف انه بعد تطهير مدينة أجدابيا من المجموعات المتطرفة من قبل القوات المسلحة الليبية تمكن “أسكر” من الهروب باتجاه مدينة الكفرة واستقر بها إلى أن دخلت القوات المسلحة الليبية المدينة ليتمكن أيضا من الهروب باتجاه مدينة مصراتة.

وبين المصدر أن الإرهابي فؤاد التحق بسرايا الدفاع عن بنغازي وشارك في الهجمات الإرهابية التي طالت الهلال النفطي ومدينة أجدابيا ومناطق شرقي المدينة خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018.

وقال المصدر :”من المفارقات أن المتطرف “أسكر” قد ظهر في مقطع مرئي في منطقة أبوقرين شرقي مدينة مصراتة ضمن مليشيات المدينة يقاتل ضد القوات المسلحة، وهو ويحمل بين يديه قبضة التراب ويقول “مصراتة ترابها حامي”.

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