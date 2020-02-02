مسؤول عسكري: المشير حفتر طالب قادة المحاور داخل طرابلس باستمرار حالة اليقظة والتأهب

ليبيا – قال مسؤول عسكري حضر الاجتماع الذي ضم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر والمبعوث الأممي غسان سلامة، إن المشير أبلغ قادة محاور الجيش داخل طرابلس بضرورة استمرار حالة اليقظة والتأهب، معتبراً أنه لا يمكن الوثوق بهذه الميليشيات ولا بحكومة السراج على حد تعبيره.

المسؤول العسكري نوّه في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية مشترطاً عدم تعريفه إلى أن المشير حفتر طالب بالمحافظة على التمركزات، لافتاً إلى أن أغلب الليبيين مستعدون لقتال الأتراك متى اقتضت الضرورة.

وأشار إلى أن المشير وضع قادة المحاور في صورة الاجتماعات التي شارك فيها بمؤتمر برلين الذي رعته ألمانيا الشهر الماضي وما سبقه من اجتماعات في العاصمة الروسية موسكو.

وشدد على أنه لا تفريط في ثوابت الجيش الوطني لحسم المعركة والقضاء على الإرهاب والتنظيمات المتشددة بالإضافة إلى مواجهة الغزو التركي.

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