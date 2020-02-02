الحويج يدعو مصر للعب دورا أكبر في العملية السياسية بليبيا

التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج مع نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الافريقية السفير حمدي سند لوزة وذلك على هامش الاجتماع الثامن للجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا المنعقد في العاصمة الكونغولية برازافيل.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الحويج أكد على ضرورة أن تلعب مصر دورً أكبر في العملية السياسية وأن يكون تواصلها بشكل أوضح وأكبر مع مجلس النواب والحكومة الليبية خاصةً وأن مصر دولة كبرى وجارة والأمن القومي المصري يرتبط ارتباطً وثيقاً بالأمن القومي الليبي، ويتوجب على مصر أن تقوم بخطوات تجاه الاعتراف بالحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب.

من جابه أشاد لوزه بالكلمة التي القاها وزير الخارجية أمام اللجنة والتي اشتملت على التشخيص الحقيقي اللازمة الليبية والسبل الممكنة لاستعادة الدولة الليبية لسيادتها وهيبتها.