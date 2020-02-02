الحويج يدعو تونس لمواصلة دورها الحيادي في ليبيا

بوابة افريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2020

التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبيةعبدالهادي الحويجنظيره التونسيصبري باشطبجيوذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الثامن للجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا المنعقد في العاصمة الكونغولية برازافيل.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الحويج أكد خلال اللقاءعلى ضرورة بذل المزيد من التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين باعتبار أن تونس بلدا جار وتؤثر وتتأثر بما يحدث في ليبيا مشددا على ضرورة استمرار تونس في لعب الدور الحيادي في الأزمة الليبية داعيا إلى ضرورة تفعيل وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل.