الشويهدي يكشف تفاصيل زيارة عدد من النواب المقاطعين والمنشقين في طرابلس إلى أمريكا

ليبيا – كشف العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي تفاصيل الزيارة التي أجراها وفد من أعضاء مجلس النواب الموازي في طرابلس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن برئاسة خالد الأسطى وعضوية كل من الشويهدي وربيعة أبو راس ورحمة ابوبكر وأعضاء لجنة الخارجية نعيم الغرياني وعضو التنظيم العالمي للإخوان المسلمين علي بوزعكوك.

الشويهدي أشار في تصريح لموقع “المختار العربي” إلى أن الزيارة تخللها عدة لقاءات مع النواب المقاطعين والمنشقين والشيوخ بالكونغرس ومسؤولين امريكيين.

وقال إنه تم عقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالكزنغرس الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري وكان هناك العديد من أعضاء اللجان الفرعية والرئيسية في مجلس النواب من ضمن الحضور.

ولفت إلى أنه تم عقد لقاء مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الامريكي “اليوت إنجل” كما تخلل اللقاءات ما يجري في ليبيا من ماوصفها بـ” انقلاب على السلطة الشرعية” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والتطرق بإسهاب عن ما وصفها بـ” إنتهاكات حقوق الانسان ” في هذه الحرب ولما يجري في بنغازى بالأخص المنطقة الشرقية بشكل عام على حد تعبيره.

كما بيّن أنه تم تناول ملف النفط وإغلاقه وتداعيات هذا الأمر وإستعماله كورقة ضغط على الشعب الليبي على حد وصفه.

واختتم الشويهدي مضيفاً أن اللقاءت ناقشت ملف التدخل الخارجي وتدخل بعض الدول مثل فرنسا ومصر ، متهما هذه الدول بتزويد من وصفهم بـ” قوات حفتر” (القوات المسلحة اللليبية) بالاسلحة والعتاد والدعم اللوجستي والاعلامي وغيره حسب زعمه.

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