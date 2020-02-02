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الشويهدي يكشف تفاصيل زيارة عدد من النواب المقاطعين والمنشقين في طرابلس إلى أمريكا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي تفاصيل الزيارة التي أجراها وفد من أعضاء مجلس النواب الموازي في طرابلس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن برئاسة خالد الأسطى وعضوية كل من الشويهدي وربيعة أبو راس ورحمة ابوبكر وأعضاء لجنة الخارجية نعيم الغرياني وعضو التنظيم العالمي للإخوان المسلمين علي بوزعكوك.

الشويهدي أشار في تصريح لموقع “المختار العربي” إلى أن الزيارة تخللها عدة لقاءات مع النواب المقاطعين والمنشقين والشيوخ بالكونغرس ومسؤولين امريكيين.

وقال إنه تم عقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالكزنغرس الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري وكان هناك العديد من أعضاء اللجان الفرعية والرئيسية في مجلس النواب من ضمن الحضور.

ولفت إلى أنه تم عقد لقاء مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الامريكي “اليوت إنجل” كما تخلل اللقاءات ما يجري في ليبيا من ماوصفها بـ” انقلاب على السلطة الشرعية” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والتطرق بإسهاب عن ما وصفها بـ” إنتهاكات حقوق الانسان ” في هذه الحرب ولما يجري في بنغازى بالأخص المنطقة الشرقية بشكل عام على حد تعبيره.

كما بيّن أنه تم تناول ملف النفط وإغلاقه وتداعيات هذا الأمر وإستعماله كورقة ضغط على الشعب الليبي على حد وصفه.

واختتم الشويهدي مضيفاً أن اللقاءت ناقشت ملف التدخل الخارجي وتدخل بعض الدول مثل فرنسا ومصر ، متهما هذه الدول بتزويد من وصفهم بـ” قوات حفتر” (القوات المسلحة اللليبية)  بالاسلحة والعتاد والدعم اللوجستي والاعلامي وغيره حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • طيح سعدكم الدنيا مع القوي ومن اثبت وجوده علي الارض الامريكان اقوي جهاز استخبارات ويعرف مين مصلحتهم الحثالة كيفكم ليس لهم وزن

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  • .عن قتادة ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ” سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ، قوم يحسنون القيل ، ويسيئون الفعل ، ويقرءون القرآن ، لا يجاوز تراقيهم ، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، لا يرجع حتى يرد السهم على فوقه ، وهم شرار الخلق والخليقة ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم ، كان أولى بالله منهم “

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  • نفس غباوة خوان مصر تصوروا ان سيشوهوا صورة السيسى ويقولوا انقلاب على مرسى وفى النهاية هزموا شر هزيمة وعرف الجميع الحقيقة ان الاخوان منافقون ومن شر ماخلق ولقدر راينا مندوبة امريكا فى مجلس الامن تطلب تفكيك المليشيات وراينا من قبل تقرير الخارجية الامريكية يفضح حكومة الوفاق وعقب زيارة معتيق لامريكا حاملا معه مائة مليون دولار رشى لمن يساعده فى تلميع صورتهم ونسوا ان الامريكان يعرفون الحقيقة كاملة ولو ذهب وفد من مجلس نواب طبرق الى الكونجرس يكفى ان يسأل نواب الكونجرس ما رايكم فى رئيس دولة يحكم اربع سنوات دون ان يؤدى القسم الدستورى ورغم رفضه من مجلس النواب ويستغل عائد النفط لجلب مرتزقة ارهابيين لمحاربة الجيش الوطنى المكلف من مجلس النواب حذر فزر يطلع مين !!!! غلب غلبكم …انه السراج رئيس الحكومة الشرجية !!

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