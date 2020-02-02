الحويج يلتقي مسؤول العلاقات الدولية بحزب جبهة المستقبل الجزائري

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي مسؤول العلاقات الدولية بحزب جبهة المستقبل عضو الائتلاف بالحكومة الجزائرية الحالية رضا محيقني.

وتناول اللقاء حقيقة الأوضاع في ليبيا، حيث أطلع الحويج المسؤول الجزائري على رؤية الحكومة الليبية ومساعيها لإيجاد حل للأزمة الليبية، وعلى الدور التي تقوم به القوات المسلحة من أجل محاربة الإرهاب وتفكيك الميليشيات.

من جانبه أثنى محيقني على دور الحكومة الليبية والقوات المسلحة الليبية في مكافحة الجماعات الإرهابية، وبسط الأمن والاستقرار وإعادة الحياة.

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