لوتون : تدخل أردوغان السافر في ليبيا يهدر استثماراته بأفريقيا

قالت صحيفة “لوتون” السويسرية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدر استثماراته في أفريقيا بتدخله العسكري السافر في ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان، الذي أنفق مليارات الدولارات في أفريقيا لتعزيز نفوذه في القارة، يثير الآن مخاوف قادتها بعد قراره إرسال قوات لتأجيج الصراع في البلد الغني بالنفط.

أشارت “لوتون” إلى أن السلطات التركية ترى ما بنته خلال السنوات الماضية في أفريقيا ينهار بسبب مغامرة أردوغان في ليبيا.

وأواخر العام الماضي وقع الرئيس التركي مذكرتي تفاهم بحرية وأمنية مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق ، أثارتا غضبا دوليا وإقليميا، كما موافق البرلمان في أنقرة على إرسال قوات لدعم المليشيات في طرابلس.

وقالت الصحيفة: “لم نعد نأخذ في الاعتبار رحلات أردوغان إلى إفريقيا بعد الآن”، مشيرة إلى جولته المكوكية الأسبوع الماضي، من الجزائر، إلى جامبيا، وصولاً إلى السنغال.

وقال أردوغان في داكار إن استثمارات بلاده في السنغال ستصل إلى مليار دولار في عام 2020، أي ثلاثة أضعاف مستوى عام 2018.

وبحسب الصحيفة استثمر أردوغان نفوذ حركة الداعية التركي عبدالله غولن في أفريقيا لتأسيس نفوذ بلاده لتمهيد الطريق أمام ضخ الاستثمارات في القارة.

وكالات