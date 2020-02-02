كهرباء بنغازي ترسل شحنة معدات لمدينة سرت

العنوان_سرت

وصلت إلى مدينة سرت أول شحنة من المواد الكهربائية والكوابل والأسلاك الكهربائية والمولدات، إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء سرت، أرسلتها الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، من مخازنها الرئيسية.

هذا وكان في إستقبال هذه الشحنة رئيس قسم المخازن سرت ورئيس قسم التركيب العامة سرت ومدير دائرة الخدمات العامة الخليج وعدد من العاملين بالشركة.

وأوضح رئيس لجنة الأزمة والطوارئ بشركة الكهرباء سرت المهندس رمضان ابوشوفة بأنه تم حصر كافة الاحتياجات الخاصة بمعالجة المختنقات، التي تواجه الشبكة الكهربائية بمدينة سرت عن طريق التقسيمات الفنية بالمنطقة، وتم عرضها على المدير التنفيذي والهيئة العامة للكهرباء لمناقشتها وتوفيرها بشكل مستعجل.

وقال المهندس أبوشوفة إن أول شحنة من هذه المواد الكهربائية والمولدات والأسلاك والكوابل والمعدات الكهربائية وصلت إلى سرت، وستتوالى وصول باقي المواد خلال هذا الاسبوع.

وأكد إن قطاع الكهرباء هو قطاع خدمي نعمل فيه جميعاً لخدمة الوطن، ومن الواجب الوطني أن تتكاثف الجهود من أجل خدمة هذه المدينة ورفع المعاناة عن المواطنين وحل المختنقات والعمل على استقرار الشبكة الكهربائية العام.