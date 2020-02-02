مقترح لإرسال قوة إفريقية إلى ليبيا لتثبيت وقف النار

قالت مصادر دبلوماسية جزائرية لصحيفة الشرق الأوسط إن “سلطات البلاد تبذل منذ أسبوع جهودا لحث أعضاء الاتحاد الأفريقي على إرسال قوات إلى ليبيا لفرض احترام وقف إطلاق النار”.

وأضافت: “يتمثل الهدف من هذا المسعى في الحد من التدخل المباشر في الشأن الليبي سياسيا وعسكريا الذي تقوم به تركيا وبعض الأطراف الأخرى”.

وأكدت المصادر الدبلوماسية أن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد ووزير الخارجية صبري بوقادوم اشتغلا على هذه القضية بشكل مكثف منذ الخميس خلال أشغال قمة لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا التي عقدت في برازافيل.

ولمّحت المصادر في حديثها لصحيفة الشرق الأوسط إلى بوادر قبول أفريقي للمشاركة في تشكيل القوة العسكرية المذكورة، مُشيرة إلى “أن الخطوة المقبلة بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية هي عرض المشروع على أطراف النزاع في ليبيا لكنها رجحت أن يرفضه المشير خليفة حفتر”.

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