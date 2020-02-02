بالصور.. مستشفى يتحوّل إلى “مرتع للميكروبات”.. ليبيا إلى أين؟

كشف مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية وادي الشاطئ عن مخالفات صادمة تم رصدها خلال زيارة تفقدية لمستشفى القرضة القروي، الذي وصفته الرقابة بأنه تحوّل إلى “مرتع للميكروبات والأمراض” بسبب الإهمال.

ومن أبرز وأخطر المخالفات التي رُصِدت خلال الجولة التفتيشية الغياب التام لأبسط معالم النظافة على حميع المستويات، بداية من عدم وجود طاقم تنظيف خاص وبقاء مرافق المستشفى دون تنظيف لأشهر.

وأشارت الرقابة إلى أن دورات مياه المستشفى وصلت حدّ كونها غير صالحة للاستخدام البشري من شدّة الإهمال وتراكم الأوساخ والميكروبات داخلها.

وحول مستوى التعقيم داخل مستشفى القرضة، استنكرت رقابة الأدوية الغياب المرعب لكافة أشكال التطهير والتعقيم عن المرفق الذي من المُفترض أنه يُقدّم الرعاية الصحية ومسؤول عن حماية المواطنين من الأمراض والميكروبات.

ولم تختلف أوضاع الأدوية داخل المستشفى عن باقي المكونات، حيث كانت جميعها منتهية الصلاحية ومُخزّنة بطريقة مخالفة للمعايير المنصوص عليها، فضلاً عن أن ثلاجات الأدوية كانت لا تعمل أيضاً.

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