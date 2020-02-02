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داخلية الوفاق تبحث مع مفوضية اللاجئين أوضاع المهاجرين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني اليوم الأحد برئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا “جون بول كافاليري”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه تمخلال الاجتماع الذي عقد بإدارة العلاقات والتعاون الدولي بطرابلس مناقشة عددا من القضايا التي تهم المهاجرين غير الشرعيين كما تم التطرق لموضوع توقف عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا حيث أكد رئيس البعثة بأن توقف عمل المنظمة ما هو إلا لفترة مؤقتة حتي تتمكن من اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بها واستئناف عملها خلال الفترة القادمة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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