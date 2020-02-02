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مركز إيواء المهاجرين في بنغازي يخصص يوما مفتوحا لممارسة النشاطات

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

مركز إيواء المهاجرين في بنغازي يخصص يوما مفتوحا لممارسة النشاطات

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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