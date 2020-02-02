المرصد السوري: المرتزقة الذين يقاتلون في ليبيا هم عناصر جهادية وخلايا من تنظيم داعش الإرهابي

ليبيا – أكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن الشعب السوري في مختلف المناطق لديه استياء كبير من ارسال هؤلاء المرتزقة للقتال في ليبيا ووصلت إلى حد التبرؤ منهم من قبل ذويهم بعد أن عادت جثث بعضهم من هناك.

عبد الرحمن وفي تصريح لقناة “ليبيا 24″ نشره الموقع الرسمي للمرصد أشار إلى وجود 700 ألف مهجر سوري من إدلب وحلب بالتزامن مع ذهابهم للقتال في ليبيا بينما من المفترض يجب أن يكونوا بجانب أبناء شعبهم ،لافتاً إلى أن من بين هؤلاء المرتزقة من وصل إلى أوروبا وبات في ألمانيا وبلجيكا واستغل ذهابه إلى ليبيا للعبور إلى أوروبا.

وأضاف:” ولكن بعض من وصل إلى ليبيا هم عناصر جهادية وبعضهم من خلايا داعش أي أنه القتال في ليبيا ليس حكرا على الفصائل المعتدلة ما يسمى الجيش الوطني العامل تحت العباءة التركية.”.

كما نوّه إلى أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هدفه من ارسال المرتزقة توسيع نفوذه في سوريا وليبيا والداخل المصري ضمن أحلامه بأن يكون قائدا وخليفة للشرق الاوسط وعمل على تحويل أهداف ثورة الشعب السوري في تحقيق الديمقراطية إلى قتال بين النظام والجماعات الإسلامية.

وتابع:” نحن في المرصد السوري لحقوق الإنسان مهمتنا الرصد والتوثيق وإرسال تقارير لمنظمات دولية والأمم المتحدة لنقول للعالم بان هناك شيء ما يحدث يجب أن تتخذوا أي تحرك لإيقاف الجريمة”.

وفي سياق متصل ، قال المرصد السوري في بياناً له إن عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا أو تعدهم للنقل إلى ليبيا ارتفع إلى نحو 4700 لكنهم بدأوا تكبد خسائر بالعشرات بين القتلى في معارك طرابلس والهاربين إلى أوروبا حيث أصبح “المقاتل الهارب” مصطلحا جديدا تقدمه تركيا بعد اعتمادها على المرتزقة في حرب بعيدة لدعم ميليشيات متطرفة ضد جيش وطني.

وأوضح المرصد أن 72 مسلحا من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا قتلوا في طرابلس بينما بات 64 منهم في أوروبا بعد فرارهم عبر ليبيا أشهر بوابة هجرة غير شرعية إلى أوروبا.

وأضاف:”نواصل متابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية حيث تتواصل عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس بالتزامن مع وصل دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك”.

وتابع:”ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 2900 مرتزق في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1800 مجند وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات ومنطقة شمال شرق سوريا”.

كما لفت إلى أن المتطوعين من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند.

وبحسب المرصد فإن نحو 64 مقاتلا من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا باتوا حاليا في أوروبا كما وثق المرصد مزيدا من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في معارك طرابلس،ليرتفع عددهم جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 72.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية