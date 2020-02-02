عبد النبي: البعثة الأممية ساهمت في خرق الاتفاق السياسي بتغاضيها على عدم تطبيقه حرفياً

ليبيا – قال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي إن مجلس النواب كان قد أصدر قرار بإلغاء المصادقة على الإتفاق السياسي وكل شيء إنبثق عنه لذلك على البرلمان إحترام القرار الذي تم إتخاذه لأن الاتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان الدستوري ولم يعمل به المجلس الرئاسي أو الدولة.

عبدالنبي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”نبض الوطن” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن البعثة الأممية هي من ساهمت في اختراق الاتفاق السياسي بتغاضيها على عدم تطبيقه حرفياً.

ولفت إلى أنه كان الأولى البدء بالترتيبات الأمنية لتفكيك المليشيات وسحب السلاح منها وإدخالها تحت المؤسسة العسكرية والشرطية، منوهاً إلى أن البعثة لم تعير هذه النقطة إهتمام بالرغم من أنها كانت نقطة أساسية لحل المشكلة الليبية.

وتابع مضيفاً:”الخلل يقع في البعثة التي تقول أن مجلس النواب هو الموجود في طبرق وبدأت تتعامل مع مجلس نواب إنقسم عن المجلس وتعطيه الشرعية نحن في جلسة غداً سنناقش الموضوع وأعتقد أن المجلس سيصدر قرار أننا بغنى عن هذا الحوار و الذهاب لجنيف لما فيه من مخاطر كبيرة”.

كما دعا النواب الوطنيين إلى حضور الجلسة المزمع عقدها للوقوف بصف واحد، معتبراً أن البعثة لا تعد سيف مسلط على البرلمان الذي انتخبه الشعب الليبي ويمثل إرادته والذي يرفض الحوار ويطالب بحوار ليبي – ليبي داخلي.

وأعرب عن عدم قناعته بالبعثة الأممية ومبعوثها كونها المسبب الرئيسي لأزمة الليبيين فقد عمقت الأزمة السياسية في ليبيا، مؤكداً على أن البعثة لا يمكنها حل الأزمة الحالية لأن حلها يكمن في دعم القوات المسلحة لتقضي على المليشيات وجمع سلاحها.

واستطرد حديثه:” الإتجاه الصحيح هو الذهاب للمسار الأمني على الرغم من ثقتي التامة أنه لن يحل لأن الطرف المقاتل مع المليشيات لن يرضى بالشروط و الطلبات لأنه لديه أسلحة ومليشيات ومن الصعب أن يسلم السلاح و يفكك المليشيات، سلامة في إحاطته قال إن هناك دولة بعينها تأتي بالمرتزقة والذخائر ولم يستطيع القول أنها تركيا، مشكلة ليبيا أمنية لذلك يجب وجود قوة ضبط و ردع”.

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