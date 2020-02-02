لجنة الخارجية النيابية: موضوع تشكيل اللجنة الممثلة للبرلمان في مؤتمر جنيف لايزال قيد الدراسة

ليبيا – قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن تشكيل اللجنة التي ستمثل المجلس في مؤتمر جنيف الذي دعت إليه الأمم المتحدة لا يزال قيد الدراسة بين أعضاء المجلس.

العقوري وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”الروسية اليوم الأحد بخصوص تشكيل اللجنة التي ستمثل مجلس النواب في مؤتمر جنيف أوضح أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة بين أعضاء المجلس ولم يتم الاتفاق على أعضائها بعد أو حتى حسم آلية الاختيار.

وبيّن أنه سوف تخصص جلسة الاثنين القادم لاستكمال الحوار حول كيفية تشـكيل اللجنة.رئ

رئيس لجنة الشؤون الخارجية أشار إلى أن المجلس سيدرس الأمر هذا الأسبوع بعد الاستماع لوجهات النظر المختلفة والخيارات المطروحة وكذلك آلية تشكيل اللجنة استنادا إلى الدوائر الانتخابية.