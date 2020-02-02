الباحثون الإيطاليون يعزلون الشفرة الوراثية لفيروس كورونا لأول مرة

أخبار ليبيا24

أعلنت إيطاليا اليوم الأحد عن عزل الشفرة الوراثية للفيروس “كورونا” لأول مرة في العالم ، في روما ، في مستشفى سبالانزاني ، مركز علاج الأمراض السارية المعدية.

وأكد وزير الصحة الإيطالي “روبيرتو سبرانسا” في مؤتمر صحفي قبل قليل أن هذا الأمر يعني أن الباحثين قد يكونوا قادرين على دراسة الفيروس ، و معرفة إمكانية مكافحته لأول مرة.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أعلن مساء الخميس الماضي في مؤتمر صحفي عن حالتين إصابة بوباء كورونا لسائحين صينيين.

وقرر كونتي على إثر هذا الأمر إغلاق المجال الجوي الإيطالي أمام الطيران القادم من الصين كأول بلد أوروبي يقرر إغلاق مجاله الجوي أمام خطوط الطيران التي تربط إيطاليا بالصين.

وكانت منظمة الصحة العالمية أن عن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم، وصلت إلى 11953 أغلبها فى الصين، فضلا عن وجود 6 أفراد 4 منهم من أسرة واحدة فى الإمارات العربية المتحدة، ويسبب الفيروس، مرضا حادا فى الرئتين، وينتمى إلى عائلة الفيروسات التاجية التى تمتلك زوائد تشبه التيجان، ومنها حصل على اسمه “كورونا”، لأنه من فيروسات “الكوراناويات المستقيمة”، إحدى فصائل الفيروسات التاجية.

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