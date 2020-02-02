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دبلوماسي ليبي يتهم باشاغا بمحاولة اغتياله

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شن القنصل الليبي السابق لدى تونس، محمد بن شعبان الملقب بـ “المرداس”، هجوم حاد على كل من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، متهما إياهما بالتدبير لمحاولة اغتياله. 

وقال المرداس –القيادي بكتيبة ثوار طرابلس-، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “من 3 أيام تلقيت مكالمة هاتفية من شخص أخبرني بعدم الذهاب إلى طرابلس، وأن الإخوان رصدوا مبلغ 2 مليون دولار، كما وضعوا اسمك في منظومة الترقب عند الوصول بأوامر من فتحي باشاغا، وتأكدت من صحة كلام المتصل بنفسي، وتأكدت من أن فتحي باشاغا هو من وضع اسمي بسبب تصريحاتي ضده هو والصديق الكبير..”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن المرداس، كان قد قدم استقالته وتخلى عن منصبه كقنصل عام مكلف في الـ 18 من يناير الماضي، على خلفية انتقادات وجهت له ممن وصفهم بالأحزاب السياسية المتحكمة في المشهد الليبي”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • .عن قتادة ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ” سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ، قوم يحسنون القيل ، ويسيئون الفعل ، ويقرءون القرآن ، لا يجاوز تراقيهم ، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، لا يرجع حتى يرد السهم على فوقه ، وهم شرار الخلق والخليقة ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم ، كان أولى بالله منهم “

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