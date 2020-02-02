دبلوماسي ليبي يتهم باشاغا بمحاولة اغتياله

شن القنصل الليبي السابق لدى تونس، محمد بن شعبان الملقب بـ “المرداس”، هجوم حاد على كل من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، متهما إياهما بالتدبير لمحاولة اغتياله.

وقال المرداس –القيادي بكتيبة ثوار طرابلس-، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “من 3 أيام تلقيت مكالمة هاتفية من شخص أخبرني بعدم الذهاب إلى طرابلس، وأن الإخوان رصدوا مبلغ 2 مليون دولار، كما وضعوا اسمك في منظومة الترقب عند الوصول بأوامر من فتحي باشاغا، وتأكدت من صحة كلام المتصل بنفسي، وتأكدت من أن فتحي باشاغا هو من وضع اسمي بسبب تصريحاتي ضده هو والصديق الكبير..”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن المرداس، كان قد قدم استقالته وتخلى عن منصبه كقنصل عام مكلف في الـ 18 من يناير الماضي، على خلفية انتقادات وجهت له ممن وصفهم بالأحزاب السياسية المتحكمة في المشهد الليبي”.