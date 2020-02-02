مدافعًا عن التواجد التركي في ليبيا.. السويحلي: حكومة الوفاق هي من ذهبت إلى تركيا لطلب المساعدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، إن حكومة الوفاق هي من ذهبت إلى تركيا لطلب المساعدة، وليس تركيا من اعتدت على الليبيين، بعد شهور عديدة من بداية “الحرب”.

السويحلي أضاف – في مقابلة له عبر فضائية فبراير التابعة للتيار الإسلامي – أما الأطراف الأخرى، فهي مشتركة ومتورطة منذ البداية في هذه الحرب، من خلال الدعم اللا محدود من العتاد والسلاح، لمشروع عودة استبداد ليبيا عن طريق حفتر”.

وهاجم المجتمع الدولي، قائلا “المجتمع الدولي يكيل بمكيالين، وتحدث فقط عندما جاءت تركيا لمساعدتنا بناء على طلبنا، وسنطلب المساعدة من أي مكان للدفاع عن حقنا وعاصمتنا، ولن نتستر على ذلك ولا نخجل منه”.

وتابع الرئيس السابق للمجلس الأعلى “نحن طلاب سلام، وهذه الحرب فُرضت علينا، ولم نسع إليها، وتجنبناها كثيرًا، ونرحب بأي دعوة للهدنة ووقف القتال، على أن يكون هناك انسحاب للقوات المعتدية”.

وكان الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أعلن الأربعاء الماضي، عن قيام تركيا بإنزال سفينتين حربيتين تركيتين، وصواريخ مضادة للطائرات، وأنظمة دفاع جوي، في ميناء طرابلس، مشيرًا إلى أنه على المجتمع الدولي التحرك لوقف الغزو التركي لليبيا.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي له، “تم رصد مرتزقة سوريين مدعومين بعناصر عسكرية تركية على حدود مدينة مصراتة، وكذلك عند الحدود التونسية تمهيدًا للتحرك باتجاه طرابلس”.

وأوضح أن “تركيا تقوم بتمكين عناصر داعش والقاعدة الإرهابية من التواجد على الساحل الليبي، وربما سينتقل جزء منهم إلى أوروبا”، متابعا أن عناصر المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى غرب ليبيا تجاوزوا 3 آلاف عنصر، وقد رصد الجيش الليبي وجود مرتزقة سوريين وأتراك في أحد المعسكرات على الحدود الليبية التونسية .

وواصل “المرتزقة السوريين يتخذون من المدارس في مدينة طرابلس مقرات”، مؤكداً خرقهم للهدنة في أكثر من محور، مشيرًا إلى أن أنقرة تنقل الإرهابيين الخطيرين من سوريا إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة وميناء طرابلس.

وأردف “بعد تحرير سرت أصبح الجيش يسيطر على غالبية الأراضي الليبية، إلا أن حكومة الوفاق تعزز إمكاناتها العسكرية معتمدة على المرتزقة السوريين والأتراك، فتركيا تواصل نقل إرهابي داعش وجبهة النصرة الى ليبيا”، مختتما هناك ضباط سوريون فارون من الجيش السوري ضمن المرتزقة الذين ترسلهم تركيا الى ليبيا .

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