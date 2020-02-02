الليبي لمكافحة الأمراض يبحث مستجدات الوقاية من فيروس كورونا

عقد بمركز عمليات طوارئ صحة المجتمع التابع للمركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، اجتماع على مستوى وزارة الصحة لبحث مستجدات إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات والإجراءات المتخذة من قبل المركز للحد من خطر دخول فيروس كورونا إلى ليبيا، ومناقشة الوضع الوبائي العالمي والوضع الصحي لليبيا والإجراءات التي يجب أن يتم تكثيف العمل عليها للحفاظ على البلاد خالية من الفيروس.

كما ناقش الاجتماع، الخطوات والإجراءات الاحترازية في المنافذ البرية، والجوية، والبحرية للتقليل من خطر دخول فيروس كورونا الجديد للبلاد، وكيفية تطوير هذه الإجراءات وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة، إضافة إلى الوقوف على استعدادات المصحات والمستشفيات داخل ليبيا للوقاية من المرض وزيادة تعزيز برنامج الرصد والتقصي التابع للمركز الليبي لمكافحة الأمراض.