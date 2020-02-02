«مالية الوفاق»: 1.58 مليار دينار حصيلة الضرائب في 2019

أعلن وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، ارتفاع حصيلة عائدات الضرائب العام الماضي إلى 1.582 مليار دينار.

وقال بومطاري، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن «المصلحة تمكنت من استرجاع أنفاسها والبدء في تصاعد معدلات التحصيل الضريبي»، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ومع ذلك، وبمقارنة الرسم البياني المرفق مع بيان الوزير، يتضح أن حصيلة الضرائب حققت زيادة لكن بنسبة أقل مقارنة بالعام 2018 عن العام 2012 ، الذي اتخذه الوزير سنة أساس، معلنًا ارتفاع الحصيلة بنسبة 86%. كما تتباين أرقام الوزير مع الأرقام المعلنة من المصرف المركزي في بيانه عن الإيراد والإنفاق للعام 2019، إذ أعلن المصرف أن حصيلة الضرائب 946 مليون دينار، وهي تقل بقيمة 634 مليونًا عن أرقام الوزير.

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