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 خروج وحدات محطة جنوب طرابلس وتوقفها بالكامل

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد خروج الوحدات ( الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) لمحطة جنوب طرابلس عن الخدمة وبالتالي توقف المحطة  بالكامل.

وأشارت الدائرة إلى أن خروج الوحدات نتيجة لتكدس القمامة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس وتصاعد الدخان (الهباء ) مع وجود ضباب كثيف أدى إلى انسداد مصفيات الهواء.

وأكت الدائرة أنه فقد ما قيمة 400 ميغاوات بالإضافة إلى عدم قدرة الشركة على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس .

وأوضحت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أن كل ذلك ادى إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية وجاري العمل من قبل فرق التشغيل والصيانة بمحطة جنوب طرابلس بإعادة تشغيل الوحدات إلى وضعها السابق .

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  • ًربي يعاونهم عارفين ان سبب هذه الانقطاعات المتكرره هي من خنازير الفرقاطه وهم القمامه الحقيقيه و علي راسهم الذيوث مجهول الاصل الفاسد الملعون الحبان السراج و باذن الله كل شئ له نهاية و نهاية هذا التيس و عصابته لن يكون الا علي ايدي شرفاء طرابلس

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