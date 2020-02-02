 خروج وحدات محطة جنوب طرابلس وتوقفها بالكامل

أخبار ليبيا24

أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد خروج الوحدات ( الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) لمحطة جنوب طرابلس عن الخدمة وبالتالي توقف المحطة بالكامل.

وأشارت الدائرة إلى أن خروج الوحدات نتيجة لتكدس القمامة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس وتصاعد الدخان (الهباء ) مع وجود ضباب كثيف أدى إلى انسداد مصفيات الهواء.

وأكت الدائرة أنه فقد ما قيمة 400 ميغاوات بالإضافة إلى عدم قدرة الشركة على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس .

وأوضحت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أن كل ذلك ادى إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية وجاري العمل من قبل فرق التشغيل والصيانة بمحطة جنوب طرابلس بإعادة تشغيل الوحدات إلى وضعها السابق .

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