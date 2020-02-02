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القنصلية الليبية بمرسيليا تكشف حقيقة تفتيش السراج في باريس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفت القنصلية الليبية العامة بمرسيليا، اليوم الأحد، ما تداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، للتفتيش بمطار باريس خلال عودته من الكونغو.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فأن القنصلية الليبية العامة بمرسيليا، أكدت أن هذا الخبر عار عن الصحة، مطالبة من جميع وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الموثوقة قبل نشرها.

وكانت مصادر ليبية، قد أفادت أمس السبت، بخضوع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، لعمليات تفتيش دقيقة داخل مطارات فرنسا، وذلك خلال عودته من الكونغو.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الاوروبيين عموما والفرنسيين خصوصاً يدركون من هو خاسر السراق كونه إمعه عميل للغرب برتبة رئيس وزراء في بلاده مما يعني أنه رجل بلا قيمه فهمها حاولت القنصليه من ترقيع الخير فالذي يؤكده هو أعتراض خارجيه خاسر السراق علي واقعة تفتيشه فمن يعلم حقيقة هذا الرجل يتجاسر علي تفتيشه وبالعوده علي كرامته مهانه وشخصيته المهزوزه داخل ليبيا قبل الميلشيات التي اقتحمت عليه مكتبه وأخذوا سيارته عنوه ومبالغ ماليه من مكتبه كل هذا تعلمه فرنسا فلو اعترضتوا علي التفتيش شتقول لكم ميليشياته ذاتها تفتش في مكتبه تآمر فيه أن يوقع او لا يوقع فهو مسلوب الاراده والكرامه

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    • زيدان زايد واضح من كلامك إنك أنت مقهور من فايز السراج نصيحه حاول معالجة قهرتك هذه حتى لا ترتفع إلى درجة المرض وقد يصيبك فيروس كورونا ومنها نخسر رجل كاتب مثلك أنت.
      وصفه طبيه لك أنت فقط أولا عليك بالوبان المر امظغ منه كميه كافيه واذا استمرت معك حالة القهره فعليك بالزربوط

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