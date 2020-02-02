القنصلية الليبية بمرسيليا تكشف حقيقة تفتيش السراج في باريس

نفت القنصلية الليبية العامة بمرسيليا، اليوم الأحد، ما تداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، للتفتيش بمطار باريس خلال عودته من الكونغو.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فأن القنصلية الليبية العامة بمرسيليا، أكدت أن هذا الخبر عار عن الصحة، مطالبة من جميع وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الموثوقة قبل نشرها.

وكانت مصادر ليبية، قد أفادت أمس السبت، بخضوع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، لعمليات تفتيش دقيقة داخل مطارات فرنسا، وذلك خلال عودته من الكونغو.