الرئيس الجزائري يأمر بنقل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية

استجابة لطلب السلطات الليبية، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بنقل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية على متن الطائرة الجزائرية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وكان طلاب ليبيون في الصين ناشدوا السلطات الليبية عبر «بوابة الوسط» العمل على إجلائهم من مدينة ووهان بؤرة انتشار فيروس «كورونا» القاتل.

وأكد القنصل الليبي لدى بكين، فتحي الحافي، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس «كورونا» الجديد بين أفراد الجالية الليبية في الصين، لافتا لـ«بوابة الوسط» إلى أن ستة طلاب ليبيين يعيشون في مدينة ووهان التي تعد مركز انتشار الفيروس، جميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات المؤكدة جراء فيروس «كورونا» إلى 304 أشخاص، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

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