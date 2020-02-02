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توقف محطة كهرباء جنوب طرابلس بالكامل.. والسبب

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، توقف محطة جنوب طرابلس بالكامل عن العمل، وفقد ما قيمته 400 ميجاوات. 

وقال المكتب الإعلامي للشركة، “إنه نتيجة لتكدس القمامة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس وتصاعد الدخان (الهباء) مع وجود ضباب كثيف، الأمر الذي أدى إلى انسداد مصفيات الهواء وخروج الوحدات (الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) عن الخدمة، وبالتالي توقف محطة جنوب طرابلس بالكامل وفقد ما قيمة 400 ميجاوات، بالإضافة إلى عدم قدرة الشركة على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس، مما أدى إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية”، لافتة إلى أن العمل جاري من قبل فرق التشغيل والصيانة بمحطة جنوب طرابلس لإعادة تشغيل الوحدات إلى وضعها السابق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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