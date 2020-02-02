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شباب متطوعون يعيدون تشغيل محطة الصرف في الغريفة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

“غريفة نبوها وبيدينا نبنوها” شعار اتخذه شباب متطوعون من أجل إعادة دوران عجلة الحياة في محطة الصرف الصحي بعد سنتين من التوقف نتيجة لتردي الوضع الأمني الذي حال دون الحفاظ على ممتلكات المحطة طيلة الفترة الماضية.

وبدأ تشغيل المحطة بخطوات عملية شملت تنظيف مسار الصرف الممتد بمسافة 300 متر عبر غرف التفتيش، وإعادة توصيل أسلاك الكهرباء قبل ردمها على عمق يصعب الوصول له بدافع السرقة أو التخريب من جديد، تبعتها أعمال أخرى كاللحام وتثبيت المعدات على برج الكهرباء بإحكام.

وبعد يوم كامل تواصلت فيه الجهود، عادت محطة الصرف الصحي بالغريفة للعمل بنجاح، لتنتهي معه كارثة بيئية كادت أن تهدد حياة الناس بعد انسداد المواسير وطفح المياه بالقرب من محل سكناهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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