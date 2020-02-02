العقوري: تشكيل اللجنة التي ستمثل المجلس في جنيف لا يزال قيد الدراسة

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، إن تشكيل اللجنة التي ستمثل المجلس في مؤتمر جنيف الذي دعت إليه الأمم المتحدة لا يزال قيد الدراسة.

وأكد العقوري في تصريح لوكالة سبوتنيك اليوم بخصوص تشكيل اللجنة التي ستمثل مجلس النواب في جنيف، أن الموضوع لا يزال موضوع تدارس بين أعضاء المجلس، ولم يتم الاتفاق بعد على أعضائها أو حتى حسم آلية الاختيار.

مشيرا إلى أن المجلس سيبحث الأمر بعد الاستماع لوجهات نظر النواب والخيارات المطروحة في جلسة الغد، وكذلك آلية تشكيل اللجنة استنادا إلى الدوائر الانتخابية.

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