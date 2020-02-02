مالكيفيتش: لا توجد دعوى جنائية بحق البُحاث الروس وتصريحات السراج وسيالة فقاعات فارغة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، ألكسندر مالكيفيتش، إن تبريرات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراح، وزير خارجيته محمد الطاهر سيالة، برفض الإفراج عن الباحثين الروس المعتقلين خارج إطار القانون لدى مليشيا الردع في العاصمة طرابلس، ليس لها معنى.

مالكيفيتش أضاف، أنه منذ لحظة احتجازهم حتى الآن مضى وقت طويل ولم يكن هناك أي تغييرات، متابعا أنه لا توجد دعوى جنائية بحقهم حتى يتعرف عليها المحامون الروس، ولا يوجد في ليبيا أي جهة قضائية أو أي جهة شرعية يمكن التعامل معها”.

وتساءل“ماهي العقوبات التي يمكن توقيعها لأشخاص لم يخالفوا القانون؟”، قائلا إن تصريحات مسؤولي الوفاق مجرد “فقاعات فرغة” تصدر من حين لآخر، كما أكد أن استمرار احتجاز البحاث الروس انتهاكا لمخرجات مؤتمر برلين الذي أقر بتسلم المسجونين لدى الطرفين، لاسيما أن حكومة الوفاق وعدت بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يرتكبوا مخالفات قانونية.

وحول موقف صندوق حماية القيم الوطنية الروسي من رفض حكومة الوفاق طلبهم بالإفراج عن باحثيها، موضحًا أنهم سيردون على تعنت حكومة السراج وفقا للقوانين الدولية، وسيتم ملاحقة مسؤولي الوفاق على “الجريمة” التي ارتكبوها بحق البحاث الروس.

وأكد أنهم سيطلبون من الحكومة الروسية رسميا باتخاذ قرارات ضد حكومة السراج أو استعمال وسائل مختلفة للضغط عليها من أجل الإفراج عن البحاث، لافتا إلى سعيهم بشتى الوسائل من خلال الذهاب إلى المنظمات المدنية والمجتمع الدولي لإطلاق سراح رفاقه سريعًا، كما أضاف أن مشكلة الباحثين أثرت سلبا على العلاقات بين روسيا الاتحادية وحكومة الوفاق.

وأوضح أنه في حالة رفض الحل الدبلوماسي لمشكلة الباحثين، سوف يحاولون أن يطلبوا من الحكومة الروسية اعتبار حكومة الوفاق “إرهابية”، وسيتم مخاطبة الجهات الدولية للتعامل مع الوفاق كحكومة إرهابية، مؤكدا أنهم سوف يطلبون عزل هذه الحكومة عن المجتمع الدولي.

وكانت حكومة الوفاق رفضت على لسان سيالة، الإفراج عن البحاث الروس، زاعما أن القضية الباحثين اللذين تم القبض عليهما من قبل مليشيا الردع التابعة لداخلية الوفاق منذ أوائل شهر يوليو الجاري، بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات، منظورة أمام القضاء، معتبراً أن رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، لا يتدخل في أمور القضاء الذي سيبث في القضية.

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