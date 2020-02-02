الجزائر تقوم بإجلاء الطلبة الليبيين من ووهان الصينية

الجزائر-العنوان

أعلنت الجزائر أنها، ستقوم بإجلاء الطلبة الليبيين الدارسين في مدينة يوهان الصينية حيث ظهر الفيروس الغامض الذي ينتمي إلى سلالة متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس).

وأكدت الرئاسة الجزائرية، في بيان صحفي اليوم، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب السلطات الليبية، مشيرا إلى أن الطائرة الجزائرية ستقل الرعايا الجزائريين والليبيين والتونسيين إلى الجزائر لحمايتهم بعد انتشار فيروس كورونا.

وكانت السلطات الجزائرية قالت إنها أرسلت اليوم طائرة خاصة تضم طاقمًا طبيًا متخصصًا لإجلاء الجزائريين العالقين بمدينة ووهان الصينية، البالغ عددهم 36 شخصا ومعظمهم طلاب.

ووجه عدد من الجزائريين المقيمين في الصين ومدينة ووهان نداء مستعجلا للمطالبة بإعادتهم للجزائر بعد تأزم الوضع إثر انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية إرسال 500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز، كمساعدة لمواجهة فيروس “كورونا”.