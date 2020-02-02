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خارجية الوفاق: نسقنا مع الجزائر لنقل الطلبة الليبيين من الصين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، أنها تتابع باهتمام بالغ ظروف وأحوال مواطنين ليبيين مقيمين بمدينة ووهان الصينية، وهم ستة طلبة أحدهم ترافقه زوجته يدرسون في المدينة المنكوبة. 

وقالت الوزارة، إنه وفي إطار علاقات التعاون المتميزة التي تربط دولة ليبيا بالجمهورية الجزائرية الشقيقة تقوم وزارة الخارجية حاليا بالتنسيق وعلى أعلى المستويات لإجلاء الطلبة عبر الطائرة التي قامت الحكومة الجزائرية بإرسالها لإجلاء مواطنيها فيما اختار أحد الطلبة الليبيين طوعا عدم العودة وفضل البقاء، لافتة إلى أنه سيتم ترحيل المواطنين الليبيين من الجزائر إلى ليبيا بترتيبات مع السفارة الليبية بالجزائر.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • – هل تعلم ان هذا المرض كورونا تم صنعه في مختبرات في أوروبا. وأمريكا – وتم نشره في المطاعم والمقاهي لقتل الناس – واكتشفت باحثة كورية في علم الأمراض – ان هذا المرض مصدره يوجد في بعض حيونات المستنقعات في الغابات – وتم نقله في احواض الأسماك التي تسمى مزارع الأسماك – الاصطناعية – حتى ينتشر بين الناس …. !!!!
    – لا حول ولا قوة الا بالله –

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