خارجية الوفاق: نسقنا مع الجزائر لنقل الطلبة الليبيين من الصين

أكدت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، أنها تتابع باهتمام بالغ ظروف وأحوال مواطنين ليبيين مقيمين بمدينة ووهان الصينية، وهم ستة طلبة أحدهم ترافقه زوجته يدرسون في المدينة المنكوبة.

وقالت الوزارة، إنه وفي إطار علاقات التعاون المتميزة التي تربط دولة ليبيا بالجمهورية الجزائرية الشقيقة تقوم وزارة الخارجية حاليا بالتنسيق وعلى أعلى المستويات لإجلاء الطلبة عبر الطائرة التي قامت الحكومة الجزائرية بإرسالها لإجلاء مواطنيها فيما اختار أحد الطلبة الليبيين طوعا عدم العودة وفضل البقاء، لافتة إلى أنه سيتم ترحيل المواطنين الليبيين من الجزائر إلى ليبيا بترتيبات مع السفارة الليبية بالجزائر.