معلقًا على الزيارة الأخيرة .. السباعي: سلامة يجلس مع حفتر بدلاً من إرسال فرقة كوماندوز للقبض عليه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد النائب المُقاطع لمجلس النواب، علي السباعي، لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، بخليفة حفتر، مساء السبت.

“السباعي” قال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، مدير غسان سلامة، الأخير وصف كل جرائم حفتر والدول الداعمة له بكل تفصيل”.

وتابع “وفقًا لذلك التقرير، من المفترض أن يرسل مجلس الأمن فرقة كوماندوز للقبض على حفتر، وعوضا عن ذلك، يجلس غسان سلامة الموظف التابع للأمين العام صاحب التقرير، مع حفتر كشريك أساسي في القضية الليبية”.

وواصل أن ما يحدث أمام أنظارنا وأسماعنا دون أي اعتبار لنا، هنا يكمن التحدي الحقيقي، نحن بحاجة إلى من يرفع الوعي عند عموم الناس بمثل هذه الألاعيب”.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، التقيا أمس السبت، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، لا سيما قبل مفاوضات جنيف المرتقبة.

وذكرت البعثة الأممية في بيان مُقتضب لها، “التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع خليفة حفتر، في الرجمة”.

وتابعت “أكد حفتر على مشاركة “الجيش الوطني الليبي” في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المزمع عقدها قريبًا في جنيف”، موضحة أن اللقاء تطرق إلى المسارين السياسي والاقتصادي.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية في مدينة جنيف السويسرية، خلال الأيام المقبلة من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.

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