توزيع شحنة من الدقيق المدعوم على مخابز الجفرة

جرى صباح اليوم الأحد، توزيع عشرة الاف ومئتين كيس من الدقيق المدعوم على مخابز بلدية الجفرة العاملة في كل من هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء كلا حسب الحصة المقررة.

وقال محمد بركة ميلاد مدير مكتب الشؤون الادارية والمالية بمراقبة اقتصاد الجفرة لمراسل بوابة افريقيا الإخبارية، إن عدد المخابز التي تم توزيع الدقيق عليها 32 مخبز الملتزمة بالمعايير والقوانين المنظمة لعملها من ناحية النظافة والوضع الصحي للعاملين فيها.

وأشار إلى أنه حددت أسعار سبعة ارغفة وزن الرغيف الواحد 170 جرام بدينار واحد، فيما تم تحديد دينار واحد سعر بيع خمسة ارغفة للدقيق غير المدعوم.