“كورونا” يستنفر المؤسسات الصحية في ليبيا

احتضن مركز عمليات طوارئ صحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الأحد اجتماعا على مستوى وزارة الصحة لبحث مستجدات إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وترأس الاجتماع وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق د. أحميد عمر، بحضور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أيمن سيف النصر، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين النجار، ونائب مدير عام المركز الوطني د. حسين بن عثمان، وعدد من المسؤولين.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض بصفحته في “فيسبوك”، إن مديره استعرض خلال الاجتماع الترتيبات والإجراءات المتخذة من قبل المركز للحد من خطر دخول فيروس كورونا إلى ليبيا.

من جهته، استعرض المنسق الوطني للوائح الصحية د. عمر الأحمر، الوضع الوبائي العالمي والوضع الصحي لليبيا والإجراءات التي يجب أن يتم تكثيف العمل عليها للحفاظ على البلاد خالية من الفيروس.

وناقش الاجتماع الخطوات والإجراءات الاحترازية في المنافذ البرية، الجوية، والبحرية للتقليل من خطر دخول فيروس كورونا الجديد للبلاد، وكيفية تطوير هذه الإجراءات وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة. واستعدادات المصحات والمستشفيات داخل ليبيا للوقاية من المرض وزيادة تعزيز برنامج الرصد والتقصي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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