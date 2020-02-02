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ارتفاع كبير في إيرادات مصلحة الجمارك بـ2019

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق، اليوم الأحد، ارتفاع إيرادات مصلحة الجمارك بنسبة 86% خلال العام 2019، مقارنة مع سنة الأساس 2012.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الإيرادات بلغت 1.58 مليار دينار، وأشاد وزير المالية بجهود مسؤولي المصلحة وما بذلوه من جهود في سبيل تعزيز الإيرادات.

وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن في وقت سابق من يناير الماضي أن إيرادات المصلحة بلغت 297 مليون دينار وهو أقل مما أعلنت عنه الوزارة اليوم.

وطالب المتحدث باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري، في حديث لقناة 218، في وقت سابق، من المصرف المركزي تحري الدقة في البيانات والمعلومات قبل نشرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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