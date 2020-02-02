هدية: مذكرة التفاهم مع تركيا سيكون لها دور في حسم المعركة مع قوات حفتر

ليبيا – إعتبر الناطق السابق باسم عملية “فجر ليبيا” التي أحرقت مطار طرابلس وتسببت في خسائر بمليارات الدولارات أحمد هدية القيادي بمدينة مصراتة أن دعم بعض الدول لمن وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) أصبح أمر واضح للجميع ، مدعياً بأن الاأخيرة قوة متعددة الجنسيات استخدمت 1020 غارة جوية بمعدل 3 غارات يومياً حسب قوله.

هدية إدعى خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إن تقاريرهم تظهر قتل ما يفوق عن 7 آلاف و 200 قتيل ممن وصفهم بـ”مليشيات حفتر” بالرغم من دعم دول إقليمية لها بـ 3 آلاف طن من السلاح وما يعادل سنة من المعونة العسكرية أي استخدام 10 طن من السلاح يومياً على حد زعمه.

وزعم أن القوات المسلحة الليبية خسرت مواقعها وتقهقرت في كل المحاور في طرابلس ما عادا محور صلاح الدين حيث تقدمت به بما يعادل 24 متر يومياً أي أن النتيجة وفقاً لوجهة نظره في كل المقاييس خسارة كبيرة وفضحية عسكرية حسب تعبيره.

وإستطرد حديثه:” بالنسبة للذين تم القبض عليهم في العاصمة أنا لا أتكلم عن أعداد بل هناك خلايا لديها رؤوس تقوم بالتجنيد و محاولات لخلق فوضى داخل العاصمة والقبض على رؤوس هذه التشكيلات انهى العملية التي كان الهدف منها خلق الفوضى في طرابلس، حفتر وميلشياته لم يكونوا يتوقعون تحرك سريع وخروج القوة من شرق وغرب طرابلس في وقت قصير وتتوزع بوقت قياسي مما أربك مشروع حفتر”.

وقال أن أعداد النازحين وصلت إلى مايقارب الـ 150 ألف نازح أي 500 نازح يومياً و 70 ألف طفل وطالب لم يتمكنوا من الإلتحاق بمقاعد الدراسة دون أن يشير إلى إيقافهم للدراسة في مدينة مصراتة ليتمكن الطلاب من الانخراط في العمليات القتالية.

ورأى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا سيكون لها دور في حسم المعركة، مرجعاً ذلك إلى أن ليبيا أصبحت قضية أولى منذ توقيع المذكرة التي حركت الإتحاد الأوروبي بشكل عاجل وسريع وأظهرت الرئيس الفرنسي وما وصفه بـ”وجهه الشيطاني” والرئيس المصري بارتباكه السياسي حسب زعمه.

واختتم حديثه قائلاً :”في فترة من الفترات كنا بحاجة لوجود حليف لحكومة الوفاق وكانت تركيا موجودة، كلمة أخيرة لمن لديه عقل في المنطقة الشرقية بلغة الأرقام لكي تتقدم مليشيات حفتر في محور واحد وتترك كل المحاور لتتقدم كيلو متر يجب أن يكون لديها 400 طن من السلاح تستخدمه وتجهز 1000 قتيل ليموتوا من ابنائكم وتستخدم 120 غارة حتى تتقدم كيلو متر واحد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية