بسبب إحراق القمامة.. شركة الكهرباء تعلن خروج وحدات محطة جنوب طرابلس عن الخدمة

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد خروج الوحدات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لمحطة جنوب طرابلس وخروجها عن الخدمة.

الشركة وفي بياناً لها تلقت المرصد نسخة منه أرجعت أسباب خروج الوحدات عن الخدمة إلى تكدس القمامة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس وتصاعد الدخان “الهباء” مع وجود ضباب كثيف الأمر الذي أدى إلى انسداد مصفيات الهواء بالإضافة إلى فقدان 400 ميجاوات.

وأكدت الشركة عدم قدرة محطة جنوب طرابلس على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس ما أدى إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية ، مشيرةً إلى أن العمل جاري من قبل فرق التشغيل والصيانة بمحطة جنوب طرابلس بإعادة تشغيل الوحدات إلى وضعها السابق.

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