مدير أمن الجفارة يجتمع بالأجهزة الأمنية في منطقة السهلة

عقد مدير أمن الجفارة عميد ناصر الطيف، اليوم الأحد، بديوان المديرية بمنطقة السهلة “النجيلة الغربية” اجتماعا بمنتسبي المديرية وقسمي شرطة النجدة والمرور، ومركز شرطة النجيلة، ووحدة الصيانة بالمديرية.

وذكر المكتب الاعلامي بوزارة الداخلية أن مدير الأمن شدد على ضرورة الضبط والربط وتأدية المهام المكلف بها رجال الشرطة بمدير أمن الجفارة، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار، وتأدية واجبهم الأمني.

واعطى مدير الأمن الاذن لوحدة الصيانة، بالشروع في الصيانة الضرورية لمقر المديرية السابق بمنطقة السهلة ومباشرة العمل بها.

وكانت مديرية أمن الجفارة قد وضعت خطة أمنية مشتركة للعام الحالي بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، لتأمين المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل منطقة الجفارة.