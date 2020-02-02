خارجية الوفاق بصدد إجلاء الليبيين من ووهان الصينية بالتنسيق مع الجزائر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، إنها تتابع باهتمام بالغ ظروف وأحوال المواطنين الليبيين المقيمين بمدينة ووهان الصينية، مشيرة إلى وجود ستة طلبة ليبيين أحدهم ترافقه زوجته يدرسون في المدينة المنكوبة.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها في “فيسبوك” اليوم الأحد، أنها تقوم بالتنسيق مع جمهورية الجزائر لإجلاء الطلبة الليبيين عبر الطائرة التي قامت الحكومة الجزائرية بإرسالها لإجلاء مواطنيها، منوهة إلى أن أحد الطلبة اختار طوعا عدم العودة وفضل البقاء.

وأوضحت خارجية حكومة الوفاق، أن المواطنين الليبيين سيجري ترحيلهم من الجزائر إلى ليبيا بترتيبات مع السفارة الليبية بالجزائر، وذلك في إطار علاقات التعاون المتميزة التي تربط دولة ليبيا بالجمهورية الجزائرية الشقيقة.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، قد طالبت في بيان سابق من المواطنين الراغبين للسفر إلى جمهورية الصين بعدم السفر إليها إلا للضرورة القصوى، وتأجيل سفرهم خلال هذه الفترة إذا أمكن ذلك، بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وأعلنت الصين وفاة أكثر من 300 شخص جراء هذا الفيروس، وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 12 ألف حالة، كما انتشر فيروس “كورونا” في جميع أنحاء الصين، إضافة إلى 20 دولة على الأقل في العالم.

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