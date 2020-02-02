مديرية أمن منفذ البريقة تنظم دورة تدريبية لضم عناصر جديدة

شرعت مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي (80 كلم غرب أجدابيا)، صباح اليوم الأحد، في استقبال ملفات المتقدمين الراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية التي أعلنت عنها المديرية خلال الفترة الماضية تمهيدا لضمهم ضمن الكادر الأمني للمديرية.

وقالت مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الإدارة العامة لأمن المنافذ التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة وافقت على فتح باب القبول أمام الراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية.

وأضافت أن مدير أمن المنفذ المقدم ضيف الله امراجع سالم شكل لجنة برئاسة الرائد محمد علي سالم لاستلام الملفات من الراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية التي سيعلن عن موعدها فور استكمال الاحتياجات والإجراءات القانونية المطلوبة.

وأوضحت أن لجنة استقبال واستلام الملفات باشرت أعمالها صباح اليوم في استلام الملفات والتأكد من سلامة الإجراءات المطلوب توفيرها لعرضها على لجنة القبول التابعة للإدارة العامة لأمن المنافذ التي بدورها ستقوم بتقييم المتقدمين وفق الشروط المطلوبة.

وأكدت المديرية أن لجنة استلام الملفات تلقت حوالي 170 ملف من الراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية ليكونوا لاحقا من ضمن أعضاء مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي، مشيرة إلى أن اللجنة مستمرة في استلام الملفات إلى يوم الثلاثاء القادم حتى وصول العدد المطلوب الذي تحتاجه مديرية أمن منفذ البريقة.

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