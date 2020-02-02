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القمامة تسبب “جرحا جديدا” للكهرباء (صور)

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن توقف محطة جنوب طرابلس بالكامل وفقد ما قيمته 400 ميغاوات بالإضافة إلى عدم قدرة الشركة على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس ما أدى إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية.

وأرجعت الشركة سبب توقف المحطة إلى تكدس القمامة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس وتصاعد الدخان مع وجود ضباب كثيف، الأمر الذي أدى إلى انسداد مصفيات الهواء وخروج الوحدات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة عن الخدمة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ من قبل فرق التشغيل والصيانة بمحطة جنوب طرابلس لإعادة تشغيل الوحدات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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