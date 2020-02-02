معيتيق يبحث الاستعدادات للانتخابات البلدية

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الأحد، مع وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، لبحث الإجراءات والخطوات المتعلقة بالعملية الانتخابية بالبلديات، لانتهاء المدة القانونية لعمداء بعض البلديات والمجالس البلدية، والتأكيد على وضع برنامج زمني محدد ومتكامل للبلديات المستهدفة من قبل الوزارة.

وتم خلال الاجتماع -الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء-التأكيد على أهمية التنسيق بين البلديات والوزارات ذات العلاقة بشأن المشاريع في البلديات والمدن الليبية ومتابعتها مع الوزارات.

وشدد معيتيق، على ضرورة تولي وزارة الحكم المحلي تجميع البيانات الخاصة بالمشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الأجهزة المختصة بالدولة وإشراك إدارات البلديات بمتابعتها بما يخدم المصلحة العامة.