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قافلة مساعدات للأسر النازحة إلى سرت (صور)

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيّرت وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة للحكومة الليبية، قافلة من الاحتياجات العاجلة للأسر النازحة من مناطق الاشتباك بالمنطقة الوسطى والغربية في سرت.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن القافلة المكونة من ألف سلة غذائية ووسائد وأغطية ومراتب، جاءت بناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية، رئيس لجنة الأزمة والطوارئ بالحكومة الليبية، الدكتورة فتحية حامد.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم عقد اجتماع فور وصول وفد الوزارة المتمثل في مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة الشؤون الإنسانية والمساعدات، ورئيس قسم الشؤون الإدارية، ورئيس قسم العلاقات العامة، مع مدير مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية سرت، ورئيس لجنة الأزمة سرت والمكلف بمهام تسيير المجلس التسييري للبلدية، ومدير فرع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وناقش الاجتماع توحيد الجهود داخل المدينة وتحديد المهام والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص النازحين وصرف الإعانات عن طريق مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية سرت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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