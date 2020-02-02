انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل في بني وليد

انطلقت اليوم الأحد، بالمدارس التابعة لمراقبة التعليم في بني وليد، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2019 – 2020)، لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وقال مدير التواصل والإعلام بمراقبة التعليم في بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» إن اليوم الأول للامتحانات «سار وفق الخطة المعمول بها ضمن الجدول الزمني المقرر من وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني».

وأوضح صالح أن الامتحانات تستهدف طلاب الصف السادس والسابع والثامن لمرحلة التعليم الأساسي، والصف الأول والثاني لمرحلة التعليم الثانوي، مشيرا إلى أن جدول الامتحانات «وضع وفق خطة وزارة التعليم ما يساعد الطلبة في عملية الدراسة دون وجود أي ضغوط».

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