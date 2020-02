أخبار ليبيا 24 – أمن بعد رصد مُخالفات لا تُعد ولا تحصي، ولسوء وقذارة المشهد وانعدام المعايير الصحية جهاز الظواهر السلبية يغلق مطعمي “القاهرة”، و”زهرة قنفودة”، بمنطقة القوارشة بعد رصد مُخالفات لا تُعد ولا تحصي . وقام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم بإغلاق مطعم “القاهرة” للوجبات الخفيفة الذي كان يعمل بطرق غير قانوينة […]

