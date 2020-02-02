الحبري يشارك في الدورة التحضيرية للملتقى السنوي الليبي للتجارة الإلكترونية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري اليوم، في الدورة التحضيرية للملتقى السنوي الليبي للتجارة الإلكترونية 2020، باستضافة مصرف التجارة والتنمية وبرعاية المصرف المركزي.

وقال الحبري إن الدور الإشرافي والرقابي للمصرف المركزي يجب أن يشمل كافة أطراف التجارة الإلكترونية في دائرة الاقتصاد الأول في العالم، باعتبار أن دائرة الخدمات أصبحت تفوق الزراعة والصناعة، مشيرا إلى أن أزمة السيولة وتوفير البدائل بدأت تظهر بأفكار أدت إلى اللجوء للدفع الإلكتروني.

يشار إلى أن الملتقى السنوي الليبي للتجارة الإلكترونية سيعقد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

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