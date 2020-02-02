تركيا لم تتدخل..السويحلي: نحن من طلبنا مساعدتها دفاعا عن عاصمتنا

سامر أبووردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

02 February, 2020

قال عضو مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، إنه يتوقع عدم استمرار الهدنة، مضيفا: “نحن مقبلون على عودة قوية للمعارك حسب قراءتي للمشهد”

السويحلي، وفي لقاء تلفزيوني على قناة “فبراير”، السبت، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، تابع: “ليس أمام المدافعين عن طرابلس إلا الدفاع عن أنفسنا بما نستطيع”

وفي معرض رده على سؤال “هل ترى التدخل التركي في مقابل التدخل المصري والفرنسي والإماراتي؟”، قال عضو مجلس الدولة: “لا يجب المقارنة بين تركيا وما قدمته لليبيا، وباقي الدول، تركيا لم تتدخل في ليبيا ولم تدعم طرف من الليبيين، نحن من ذهبنا إليها وطلبنا منها المساعدة بعد شهور عديدة من بداية الحرب”

واتهم السويحلي، المجتمع الدولي بأنه يكيل بعدة مكاييل، قائلا: “المجتمع الدولي لم يتحرك ويطالب بوقف التدخل وفرض حظر التسليح، إلا بعد أن جاءت تركيا لمساعدتنا”

واستطرد عضو مجلس الدولة قائلا: “سنطلب المساعدة من أي مكان في الدنيا لندافع عن عاصمتنا، لا نتردد ولا نخجل من ذلك، ولا نتستر عليه”