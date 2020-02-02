حلقة نقاش حول مخرجات «مؤتمر برلين» في سبها

نظمت جمعية أصدقاء مكتبة اليونسكو بمدينة سبها، اليوم الأحد، حلقة نقاش بعنوان «مقررات مؤتمر برلين….الفرص والتوقعات» أدارها سفير ليبيا السابق لدى كوريا الشمالية الدكتور الطاهر اعريفة بحضور لفيف من المهتمين بالشأن العام والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني والنخب الثقافية.

وقال المشرف على تنظيم حلقة النقاش، مسعود بكاكو لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من الجلسة هو مناقشة نتائج مؤتمر برلين وإبداء الرأى من قبل بعض النخب السياسية والاجتماعية والثقافية فى سبها، واصفا النقاش بأنه «كان منتجا تباحث فيه الحاضرين حول أهميته ومنطلقاته ومخرجاته وكيفية الاستفادة من هذا الحراك الدولي».

وأضاف بكاكو أن النقاش الذي شهدته الجلسة حاول الإجابة على إمكانية أن تكون مخرجات مؤتمر برلين ملبية طموح الليبين للخروج من الأزمة وما إن كانت ستنفذ على أرض الواقع وأسباب عدم الحضور الليبي في هذا المؤتمر الدولي مع المجتمعين في برلين.

وعقد مؤتمر برلين حول ليبيا الذي نظمتها ألمانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة يوم 19 يناير الماضي، بمشاركة 14 دولة ومنظمة دولية وإقليمية وتضمن البيان الختامي للمؤتمر 55 نقطة تهدف لتحقيق معالجة شاملة للأزمة الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا