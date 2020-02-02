بالصور.. الإهمال يضرب مقاصف مدارس في تاجوراء

قرر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إغلاق عدد من المقاصف الخاصة بالمدارس، بعد ضبط مخالفات خلال جولات تفتيشية لأعضاء مكتب تاجوراء مع جهاز الحرس البلدي تاجوراء.

وقال المركز بصفحته في “فيسبوك”، اليوم الأحد، إن قفل المقاصف جاء لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أنه خاطب مراقب تعليم تاجوراء بالملاحظات للمقاصف ولم يتم اتخاد أي إجراء عليها.

وأرود المركز أسماء المدارس والمخالفات المضبوطة، حيث جاءت كالتالي:

– مدرسة سيدي عبدالكريم: تحضير السندوشات خارج المقصف، عدم وجود شهادة صحية، يحتاج الى نظافة.

– مدرسة قلعة العلم: عدم وجود شهادة صحية، المكان غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية.

– الزروق: المكان غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، تحضير السندوشات خارج المقصف، وجود قفازات مستعملة داخل المقصف.

– 17 فبراير: الصرف الصحي دون غطاء داخل المقصف، ووجود قمامة أمام باب المقصف.

– المعهد التجاري للمهن الشاملة: عدم وجود شهادة صحية، ويوجد فطريات على علبة طماطم، وبيع المشروبات الغازية.

ولفت المركز إلى أنه تم سحب كمية من المياه عبوة بلاستيكية غير مدون عليها تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وتباع للطلبة في مقصف سيدي عبد الكريم، وبناء على تقرير المفتش المختص تم سحب كل الكمية من قبل أعضاء جهاز الحرس البلدي تاجوراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية